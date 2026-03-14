Η Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το εισιτήριο της πτήσης της από το Ομάν στην Αθήνα: «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

Η Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε fake news.

Στην ανάρτησή της η Σοφία Μητσοτάκη ανέφερε πως παρά το γεγονός πως αρχικά δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση με τα fake news αναφορικά με την πτήση της από τη Μέση Ανατολή, τελικά αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα το boarding pass.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο.

Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

Η Σοφία Μητσοτάκη είχε κάνει λόγο για fake news προς το πρόσωπό της με αφορμή δημοσίευμα που ανέφερε πως «δραπέτευσε» από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ.