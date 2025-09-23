Η στιγμή που γυναίκα Ρομά αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης – Δείτε βίντεο

Χρησιμοποιώντας την δικαιολογία πως θέλει μία αγκαλιά, μία 37χρονη Ρομά κατάφερνε να τραβά αλυσίδες από τον λαιμό ηλικιωμένων και στη συνέχεια να γίνεται καπνός. Η δράση της μάλιστα καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας ενώ συνελήφθη κατηγορούμενη για κλοπή και ληστεία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η γυναίκα Ρομά να προσεγγίζει ηλικιωμένη που κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Τότε ανοίγει την πόρτα και παίρνει αγκαλιά το θύμα, παριστάνοντας πως γνωρίζονται. Χωρίς καθόλου να κρατά τα προσχήματα, ξεκινά να της πειράζει τα μαλλιά και τον λαιμό ενώ ταυτόχρονα της μιλά για να της αποσπάσει την προσοχή. Μέσα σε δευτερόλεπτα πραγματοποιεί με δεξιοτεχνία την κλοπή της χρυσής αλυσίδας.

Στη συνέχεια αποχαιρετά το θύμα και φεύγει άνετη, περπατώντας.

Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, συνελήφθησαν τόσο η 37χρονη όσο και ένας 48χρονος: και οι 2 φέρεται πως είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκανε κλοπές και ληστείες σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Την ίδια στιγμή αναζητούνται άλλοι 2 οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δράση των μελών φαίνεται πως ξεκίνησε τουλάχιστον από τα τέλη του Αυγούστου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως σε βάρος της 37χρονης εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Ο τρόπος δράσης τους

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως η 37χρονη μαζί με τον 48χρονο, εντόπιζαν με το αυτοκίνητό τους τα θύματα, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένους.

Αφού τους προσέγγιζε, παρίστανε πως ήταν φιλικό τους πρόσωπο και τους αγκάλιαζε αρπάζοντας τις χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό τους. Σε μία περίπτωση μάλιστα, η 37χρονη χτύπησε και έναν ηλικιωμένο ο οποίος της αντιστάθηκε.

Σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών, προκειμένου να γνωρίζουν πότε θα κάνει έφοδο η αστυνομία.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και έχουν ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.