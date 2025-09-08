Η στιγμή της καταδίωξης του γόνου του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας: «Δεν κατάλαβα πως ήταν αστυνομικοί»

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική και 2ωρη καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή (08.09.2025) φέρνει στο «φως» το newsit.gr.

Στα πλάνα που εξασφαλίσαμε, φαίνεται η στιγμή που η πολυτελής Mercedes του 20χρονου αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από τα αυτοκίνητα των αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών, στο ύψος του Περιστερίου. Η καταδίωξη μόλις έχει ξεκινήσει και οι αστυνομικοί, που έκαναν σήμα στον γιο του επιχειρηματία να σταματήσει καθώς έκριναν ύποπτο το όχημά του, τον κυνηγούν, πιστεύοντας πως κάτι κρύβει.

Αν και η καταδίωξη ξεκίνησε στον Κηφισό, καθώς η Mercedes του και το «πειραγμένο» Ford Fiesta του φίλου του ξεκίνησαν τις κόντρες σε εκείνο το σημείο, εν τέλει η περιπέτεια σταμάτησε μετά από 2 ώρες στο Χίλτον.

Δείτε το βίντεο:

Σε αυτό το διάστημα ο 20χρονος είχε προλάβει να χτυπήσει με το αυτοκίνητο αστυνομικό, να κάψει 2 κόκκινα φανάρια, να κρύψει το όχημα στα Νότια Προάστια, να πάει με ταξί στο σπίτι του και μετά με συνοδεία 2 αυτοκινήτων των γονέων του, να εντοπιστεί και να συλληφθεί κοντά στο Χίλτον.

Όταν εν τέλει συνελήφθη, είπε στους αστυνομικούς ότι τους πέρασε για ληστές και για αυτό δεν σταμάτησε στα σήματά τους. Δεν δήλωσε καμία μετάνοια για τις πράξεις του.

Από τις μετρήσεις που έγιναν για την κατανάλωση αλκοόλ εντοπίστηκε 0,15 mg/l μετά από 4 ώρες.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και συνεχίζει να νοσηλεύεται.