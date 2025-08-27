Η σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ: Όλα όσα χρειάζεσαι βρίσκονται στα Public

«Μαμά, θέλω την πιο κουλ κασετίνα. Και μία τσάντα που να μην την έχει κανείς άλλος στην τάξη». Αυτή η τόσο οικεία φράση του γιου μου σήμανε –όπως κάθε χρόνο– την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μαζί με αυτό σήμαινε και την έναρξη της προετοιμασίας για το πρώτο κουδούνι που είναι πια μόλις μία ανάσα μακριά. Το καλοκαίρι μοιάζει ξαφνικά να τελείωσε πολύ γρήγορα και, να, που ήρθε και πάλι η ώρα για την ετήσια εξόρμηση μας στα καταστήματα. Ένας μικρός «αγώνας» για να εντοπισθούν και να αγοραστούν τα απαραίτητα, να οργανωθούν όλες οι σχολικές λίστες, να μπουν σε σειρά όλες οι προτεραιότητες χωρίς να εκτιναχθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Φέτος αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Να ζήσω την εμπειρία της σχολικής προετοιμασίας πιο χαλαρά, χωρίς όλο αυτό το μόνιμο άγχος που με κατέβαλε τις προηγούμενες φορές. Με άλλα λόγια το πήρα απόφαση, αυτή τη φορά θα πάρω το motto των Public στην κυριολεξία. «Για σχολικά, πάρ’ το χαλαρά. Don’t worry, Go Public». Και να που τελικά δεν ήταν απλώς ένα σλόγκαν. Ήταν η πραγματικότητα.

Mία τσάντα για κάθε γούστο και ανάγκη

Με το που μπήκαμε στο κατάστημα των Public και διασχίσαμε τους πρώτους διαδρόμους γεμάτους σχολικές τσάντες, φαγητοτσάντες και κασετίνες ο γιος μου άρχισε να ενθουσιάζεται. Πριν καν προλάβουμε να δούμε όλες τις επιλογές μας, είχε ήδη ξεχωρίσει τρεις που του άρεσαν και δήλωσε ότι δυσκολεύεται πολύ να διαλέξει. Η ποικιλία ήταν τεράστια: σχέδια για κάθε γούστο, γήινα χρώματα για τους πιο διακριτικούς και έντονα για τους πιο τολμηρούς, χαρακτήρες από γνωστά animations, διάσημα και ποιοτικά brands, τσάντες που συνδύαζαν στιλ και εργονομία. Τελικά, μόνο θετικό αποδείχθηκε το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τόσο μεγάλη ποικιλία.

Η ώρα της γραφικής ύλης

Και έπειτα ήρθε η ώρα της κασετίνας, των τετραδίων, των μπλοκ ζωγραφικής, της γραφικής ύλης, των ειδών γραφείου. Στυλό, μαρκαδόροι, ξύστρες, τα γεωμετρικά όργανα και μολύβια βρήκαν τη θέση τους στο καλάθι μας. Και το καλύτερο; Δεν χρειάστηκε να ψάξουμε για πολλή ώρα, αφού όλα ήταν άψογα οργανωμένα και συγκεντρωμένα στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, κάποια στιγμή, σταθήκαμε μπροστά στα είδη χειροτεχνίας – εκεί που εγώ ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα και για τις δικές μου δημιουργικές ασχολίες και ο μικρός έναν μικρό παράδεισο από χρώματα.

Αυτό που, όμως, μπορεί να διευκολύνει πραγματικά έναν γονιό που είναι αρκετά πιθανό να τα έχει «χάσει» από τον φόρτο και την πίεση των υποχρεώσεων της νέας σχολικής χρονιάς είναι η δυνατότητα να παραδώσει τη σχολική λίστα σε ένα κατάστημα Public και να αφήσει τους ειδικούς να αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα. Κι αυτό γιατί η σχολική προετοιμασία. ειδικά για έναν εργαζόμενο γονιό, μπορεί να γίνει πραγματικά κουραστική. Η λύση που δίνουν τα Public είναι απλή: φέρνετε σε ένα κατάστημα ή ανεβάζετε στο διαδίκτυο τη σχολική λίστα με τα απαραίτητα για τη νέα χρονιά, με όλα τα σχολικά βιβλία, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και οι άνθρωποι της εταιρίας φροντίζουν να τα εντοπίσουν, να τα συγκεντρώσουν και να τα έχουν έτοιμα για παραλαβή άμεσα. Ακόμα κι αν το παιδί σας φοιτεί σε ιδιωτικό σχολείο μπορείτε να βρείτε έτοιμες online όλες τις σχετικές λίστες ανά τάξη και ανά σχολείο και να κάνετε όλες σας τις αγορές με λίγα μόνο κλικ.

Αγοράζουμε τώρα, πληρώνουμε αργότερα

Η άψογη εξυπηρέτηση δεν σταματάει όμως εκεί. Οι επιλογές πληρωμής είναι ευέλικτες, και αυτό με βοήθησε πολύ, γιατί μπορούσα να οργανώσω τα έξοδά μου καλύτερα. Η δυνατότητα πληρωμής σε τρεις άτοκες δόσεις με Klarna μου έδωσε ανάσα, ενώ με το πρόγραμμα Public+ κέρδισα και επιστροφή χρημάτων για επόμενες αγορές. Επιπλέον, η δωρεάν αποστολή μέσω Box Now για αγορές άνω των 35€ ήταν ιδανική για την online παραγγελία που έκανα αργότερα για τα τελευταία πράγματα που μας έλειπαν.

Κι σε περίπτωση που δικαιούστε επιταγές βιβλίων από τον ΟΠΕΚΑ ή τη ΔΥΠΑ έχετε πάντα τη δυνατότητα να το καλύψετε στα Public από την 1 Σεπτεμβρίου, με εύκολη εξαργύρωση και επιλογές από όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής ύλης – από τα κλασικά σχολικά βιβλία, μέχρι βοηθήματα, ξενόγλωσσα και τίτλους για κολέγια ή πανεπιστήμια.

Η ξεκούραστη και πραγματικά χαλαρή εμπειρία των Public με έκανε να σκεφτώ πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάς τη σχολική χρονιά χωρίς πίεση. Όταν όλα είναι οργανωμένα, όταν έχεις δίπλα σου έναν σύμμαχο που σου προσφέρει επιλογές, ευκολία και ξεκάθαρες λύσεις, τότε το πρώτο κουδούνι σε βρίσκει χαμογελαστό. Όχι μόνο γιατί οι αγορές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, αλλά γιατί έγιναν σωστά και χωρίς το συνηθισμένο άγχος αυτής της περιόδου.

Η σχολική χρονιά ξεκινάει δυναμικά. Και με τα Public στο πλευρό μας, ξεκινάει και ήρεμα, με σιγουριά και δημιουργική διάθεση. Γιατί, τελικά, ό,τι χρειάζονται οι γονείς και οι μαθητές είναι ένα μέρος που τα έχει όλα. Και φέτος, αυτό το μέρος ήταν –ξεκάθαρα– τα Public.