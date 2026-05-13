Γιάννενα: Συγκλονιστικό βίντεο με την παράσυρση ανήλικης από αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο τροχαίου που βγήκε στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή που ανήλικη παρασύρεται από αυτοκίνητο στον κόμβο Συνάντησης στα Γιάννενα το πρωί της Τετάρτης (13/5/2026).

Το τροχαίο, σύμφωνα με το epirusgate, έγινε στα Γιάννενα σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας, δίπλα στη Λεωφόρο Γράμμου και το βίντεο σοκάρει.

Όπως φαίνεται η ανήλικη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο την χτύπησε και την έσπρωξε λίγα μέτρα, με την ανήλικη να καταλήγει χτυπημένη στην άσφαλτο.

Το περιστατικό όπως καταγράφηκε και στο βίντεο, προκαλεί τρόμο, καθώς αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η ανήλικη, ευτυχώς, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Πεζοί και οδηγοί έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο ανήλικο κορίτσι που σηκώθηκε γρήγορα από το οδόστρωμα μετά την παράσυρσή της, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Πρώτος βγήκε από το αυτοκίνητο για να βοηθήσει την κοπέλα ο οδηγός που την χτύπησε.