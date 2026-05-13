Περιστέρι: Έξι παιδάκια από 3 έως 11 ετών ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Αντιμέτωποι με ένα εφιαλτικό σκηνικό βρέθηκαν αστυνομικοί που βρήκαν έξι ανήλικα παιδιά να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (12.5.26) όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν σε σπίτι στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι μετά από καταγγελία. Εκεί διαπίστωσαν ότι έξι παιδιά ηλικίας τριών έως 11 ετών ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών των έξι παιδιών, ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα παιδάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις.