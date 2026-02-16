Η Τάνια Τσανακλίδου στο νοσοκομείο: «Ήταν ένας παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος»

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο, το βράδυ της Κυριακής (15-02-2026), καθώς αισθάνθηκε αφόρητους πόνους. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και η ίδια αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας.

Η Τάνια Τσανακλίδου βρισκόταν το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας». Απο νωρίς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος, όμως, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

Όπως εξομολογήθηκε η ίδια στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω κούρασης και ενός παλιού τραυματισμού της: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.

Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».

Προ ημερών η Τάνια Τσανακλίδου έδειξε απόλυτα συμβιβασμένη με την ηλικία της και δήλωσε «γεμάτη» από τα όσα έχει καταφέρει στο πέρασμα των χρόνων.