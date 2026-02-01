Τάνια Τσανακλίδου: Η εποχή μας πλήττεται από βαρβαρότητα, αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα είναι άγριο

Η Τάνια Τσανακλίδου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 και μίλησε για την απόφασή της να εγκαταλείψει το τραγούδι για το θέατρο, για την εποχή που προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, αλλά και για τη ζωή της σήμερα, σε μια εποχή που η ίδια χαρακτηρίζει «άγρια». Έδειξε απόλυτα συμβιβασμένη με την ηλικία της και δήλωσε «γεμάτη» από τα όσα έχει καταφέρει στο πέρασμα των χρόνων.

«Θεωρώ ότι η εποχή μας που πλήττεται από βαρβαρότητα έχει ανάγκη από παραστάσεις που χτυπάνε κατευθείαν στο συναίσθημα και στην τρυφερότητα», ανέφερε η Τάνια Τσανακλίδου, προσθέτοντας πως «αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας είναι άγριο και είμαστε όλοι στην τσίτα, θυμωμένοι άνθρωποι. Άμα δεν ξαναβρούμε μέσα μας το παιδί, σε λίγο θα είμαστε όλοι με ψυχοφάρμακα».

Αναφερόμενη στο τραγούδι, ξεκαθάρισε πως δεν της λείπει, αφού, όπως είπε, τραγουδά και μέσα από το θέατρο. Παράλληλα, δεν έκρυψε και κάποια απωθημένα που κουβαλά, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να έχει παίξει στο σινεμά, αλλά και να έχει ζήσει στην Πλάκα, ένα όνειρο που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθειά της να φύγει από την Ελλάδα το 1986. Όπως αποκάλυψε, είχε πάει σε ακρόαση στο Λος Άντζελες και είχε επιλεγεί, όμως η επιστροφή της στη χώρα συνέπεσε με τη διάγνωση καρκίνου της μητέρας της. «Προσπάθησα να φύγω από την Ελλάδα το 1986, αισθάνθηκα ότι δεν με κάλυπτε πια αυτό που έκανα».

«Πήγα σε ακρόαση στο Λος Άντζελες, με πήραν, αλλά μόλις γύρισα η μαμά μου διαγνώστηκε με καρκίνο που της έδινε 6 μήνες ζωής. Το πιο σημαντικό ήταν να μείνω μαζί της, για όσο κρατήσει η αγωνία της», είπε, εξηγώντας την απόφασή της να μείνει τελικά στην Ελλάδα.