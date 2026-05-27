Γωγώ Μαστροκώστα: Απέραντος πόνος και οδύνη στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – Συντετριμμένη η οικογένειά της

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) έγινε η κηδεία της άτυχης γυμνάστριας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Στη συνέχεια, ο αγαπημένος της σύζυγος, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη του, Βικτώρια, μαζί με άλλα κοντινά τους πρόσωπα ταξίδεψαν στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου για την ταφή.

Στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz που ήταν φίλοι της γυμνάστριας για να της πουν το «τελευταίο αντίο», ενώ κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν την οικογένειά και στο Μεσολόγγι για την ταφή, όπως ο Νίκος Κουρκούλης και η Μαρία Καλάβρια.

Στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα. Η οικογένειά της ήταν συντετριμμένη, με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη του, Βικτώρια, να είναι οι τραγικότερες φιγούρες. Βίντεο και φωτογραφίες δημοσίευσε το aixmi-news.gr.

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα με πόνο ψυχής στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.

Ρεπορτάζ για την ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα μετέδωσε και η εκπομπή «Live News».

«Αγάπη μου, άγγελέ μου. Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα “μη φοβάσαι. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια”. Και βγήκαμε… όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά, κολυμπούσαμε σε ωκεανό… Αλλά και πάλι, σου είπα… “μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εσύ μόνο κολύμπα”. Και το ’κανες. Κι εγώ… θα είμαι εδώ.

Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο… σε έχασα από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου. Γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα, πέτα ψηλά. Μακριά από κάθε ασθένεια… μακριά από κάθε πόνο… μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου… Αλλά όπου κι αν είσαι… να ξέρεις… η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει», ανέφερε με βαθύ πόνο και οδύνη ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο λόγο του για τη Γωγώ Μαστροκώστα.