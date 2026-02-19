Ελλάδα

Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικό προκλητικότητας στο Αιγαίο με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και το τετ α τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία επέστρεψε στο Αιγαίο και μαζί της «έφερε» παραβιάσεις του εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας – επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν σε παραβιάσεις και σε παραβάσεις στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών, ενώ το ATR-72 προχώρησε σε μια παράβαση του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

