Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η Τουρκία κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο με 3 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις από δύο UAV και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Ελληνικό F-16 Viper / Φωτογραφία ΓΕΑ

Σημαντική είναι η κλιμάκωση των εντάσεων στο Αιγαίο τις τελευταίες 24 ώρες, αφού η Τουρκία με νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (14.04.2026) ότι η Τουρκία συνέχισε το σόου προκλητικότητας στο Αιγαίο με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης τύπου CN-235.

Ειδικότερα, τα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών, ενώ 1 έκανε το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Επίσης, το ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έκανε 2 παραβιάσεις, ενώ το CN-235 έκανε 6.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
124
110
83
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά - «Τον είδα αναστατωμένο», λέει ο αδερφός του 22χρονου
«Ο αδερφός μου δεν είχε σχέση με τη Μυρτώ, αλλά ο 26χρονος την γνώριζε» λέει στο newsit.gr ο αδερφός του ενός εκ των δύο κατηγορούμενων
Ο 26χρονος κατηγορούμενος 6
«Το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι, είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά
Οι αρχές εξετάζουν το υλικό στο οποίο φαίνονται οι κατηγορούμενοι που φέρονται να ήταν μαζί με την 19χρονη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων
19χρονη 18
Newsit logo
Newsit logo