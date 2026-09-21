Ηγουμενίτσα: Συγκλονισμένοι οι άνθρωποι που γνώριζαν την 25χρονη – «Η Πηνελόπη ήταν πολύ στεναχωρημένη μετά τον χωρισμό»

Συγκλονισμένοι παραμένουν οι άνθρωποι που γνώριζαν την 25χρονη Πηνελόπη, η οποία δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα εχθές Κυριακή (20.09.2026). Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν κρυμμένος σε κοντινή απόσταση, κάλεσε την Άμεση Δράση, υποστηρίζοντας αρχικά ότι τέσσερις κουκουλοφόροι είχαν επιτεθεί στους δυο τους.

Ο 27χρονος πρώην σύντροφός του θύματος, εντοπίστηκε τραυματισμένος σε περιοχή της Ηγουμενίτσας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ μετά από πιέσεις των αστυνομικών, εν τέλει ομολόγησε τη δολοφονία, αναφέροντας ότι είχε προηγηθεί καβγάς για οικονομικούς λόγους και πως «θόλωσε».

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Στο newsit.gr μιλούν άνθρωποι από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον της 25χρονης, περιγράφοντας μια νέα γυναίκα που είχε σπουδάσει, εργαζόταν στην περιοχή και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της.

«Ήταν ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο» – Η συγκλονισμένη συνάδελφος της 25χρονης

«Το κορίτσι εργαζόταν μαζί μας εδώ και έναν χρόνο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Εργαζόταν σε άλλο χώρο της επιχείρησης από τον δικό μου. Είχε τελειώσει βιολόγος, είχε σπουδάσει και είχε έρθει σε εμάς να εργαστεί στο αντικείμενό της, στις ιχθυοκαλλιέργειες», αναφέρει στο newsit.gr συνάδελφος της 25χρονης.

Η ίδια περιγράφει την Πηνελόπη ως ένα καλό και μορφωμένο κορίτσι, εκφράζοντας το σοκ των ανθρώπων που εργάζονταν μαζί της. «Ήταν ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο. Προσπαθούμε και εμείς να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Δεν γνώριζε κανείς μας τίποτα, έχουμε συγκλονιστεί όλοι», λέει χαρακτηριστικά.

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«Η ανιψιά μου ήταν ένα κοριτσάκι σεβαστό» – Τι λέει ο θείος της 25χρονης

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της ανιψιάς του είναι και ο θείος της 25χρονης, ο οποίος μιλά για την προσωπικότητά της, τις σπουδές της και τα σχέδια που είχε για το μέλλον.

«Η ανιψιά μου ήταν ένα κοριτσάκι σεβαστό. Είχε τελειώσει ιχθυοτροφία και δούλευε στην Ηγουμενίτσα. Και τώρα δήλωσε παραίτηση εκεί που δούλευε για να ξαναπάει στην Αθήνα να δώσει για το μεταπτυχιακό που ήθελε να πάρει», αναφέρει.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον 27χρονο και δεν είχε σαφή εικόνα για τη σχέση του με την ανιψιά του. Αναφερόμενος στην υπόθεση, λέει: «Τώρα ο φίλος της, πιθανόν να ζήλεψε. Δεν ξέρω και τι σχέση είχε με το παιδί, αυτό δεν το γνωρίζω, εγώ το αγόρι δεν το ξέρω».

Ο θείος της 25χρονης σε ερώτηση αναφορικά με την οικονομική διαφορά, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα σχετικό ανάμεσα στην ανιψιά του και τον 27χρονο – ο δράστης φέρεται να είπε στις αρχές ότι εκείνος χρωστούσε χρήματα στην Πηνελόπη. «Δεν υπάρχει περίπτωση να του χρωστούσε χρήματα η ανιψιά μου. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει. Το ξέρω καλά», λέει ο θείος της κοπέλας.

Ο ίδιος αναφέρεται και στον πατέρα της 25χρονης, ο οποίος, όπως σημειώνει, είχε φύγει από τη ζωή πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, από ανακοπή καρδιάς.

«Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη μετά τον χωρισμό» – Η φίλη της μητέρας της 25χρονης

Στο newsit.gr μιλά και φίλη της μητέρας της Πηνελόπης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε η οικογένεια τον θάνατο της 25χρονης.

«Με κάλεσε χθες η μητέρα της και μου είπε ότι βρήκαν την Πηνελόπη νεκρή σε ένα κιόσκι στην Ηγουμενίτσα. Αυτό συνέβη εχθές το απόγευμα. Ειδοποίησαν τη μητέρα της τα μεσάνυχτα και έφυγε μαζί με τον γιο της για να πάει εκεί», αναφέρει.

Η ίδια μιλά για τον χωρισμό της Πηνελόπης από τον 27χρονο, υποστηρίζοντας ότι η νεαρή γυναίκα είχε επηρεαστεί συναισθηματικά. «Ξέρω ότι η Πηνελόπη είχε χωρίσει με αυτόν πριν από ενάμιση μήνα και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη μετά τον χωρισμό», λέει.

«Ακούγαμε φωνές» – Τι περιγράφει γείτονας του 27χρονου

Την ίδια ώρα, γείτονας του 27χρονου μιλά για την οικογένεια του κατηγορούμενου και όσα θυμάται από τα χρόνια που έμενε στη γειτονιά.

«Έμεναν εδώ πολλά χρόνια, περίπου έξι με επτά, και έφυγαν πριν από δύο χρόνια. Ήταν τέσσερα παιδιά, η μητέρα και η γιαγιά. Έκαναν φασαρίες μέσα στο σπίτι. Ακούγαμε φωνές, αλλά δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβαινε ή με ποιον τσακωνόταν», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο 27χρονος δημιουργούσε κατά καιρούς προβλήματα στη γειτονιά, διευκρινίζοντας ότι οι φασαρίες που γνώριζε γίνονταν μέσα στο σπίτι.

«Στη γειτονιά δημιουργούσε ο 27χρονος προβλήματα κάποιες φορές. Οι φασαρίες γίνονταν μόνο μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, μπορεί και να είχε, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω», λέει.

Ο γείτονας περιγράφει ακόμη τις δυσκολίες που, όπως αναφέρει, αντιμετώπιζε η οικογένεια, μιλώντας για τη γιαγιά και τη μητέρα των παιδιών.

«Η γιαγιά γυρνούσε και προσπαθούσε να ταΐσει τα παιδιά με διάφορους τρόπους. Κάποιες φορές ζητούσε βοήθεια από τη γειτονιά. Τη μητέρα δεν τη βλέπαμε πάντα· άλλοτε εμφανιζόταν και άλλοτε όχι. Ήταν μια διαλυμένη οικογένεια. Λυπόμασταν τα παιδιά, αλλά δεν μπορούσαμε να επέμβουμε πουθενά».

Καταλήγοντας, ο ίδιος αναφέρει ότι δεν είχε δει αστυνομικούς να πηγαίνουν στο σπίτι. «Δεν είχα δει αστυνομίες να έρχονται στο σπίτι και δεν γνωρίζω αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο», λέει.

Σκηνοθέτησε ληστεία και ισχυρίστηκε πως τους επιτέθηκαν άγνωστοι

Διερχόμενος πολίτης εντόπισε την 25χρονη αιμόφυρτη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο, στις 21:39, και αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:44, ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια, υποστηρίζοντας αρχικά ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 27χρονο με αμυχές στο σώμα του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα ληστείας, προκειμένου να αποκρύψει την εμπλοκή του στη δολοφονία της 25χρονης.

Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος φέρεται να εγκατέλειψε την αρχική εκδοχή και να ομολόγησε τη δολοφονία, υποδεικνύοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, μεταξύ του ίδιου και της 25χρονης είχε προηγηθείέντονος καβγάς, με αφορμή οικονομικές διαφορές. Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι όφειλε 2.000 ευρώ στην 25χρονη και πως, κατά τη διάρκεια της έντασης, εκείνη τον έβρισε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να της επιτεθεί.

Σε ό,τι αφορά τα τραύματα που έφερε ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να τα είχε προκαλέσει στον εαυτό του, προκειμένου να ενισχύσει το σενάριο της επίθεσης από αγνώστους που είχε αρχικά παρουσιάσει στις Αρχές.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 25χρονης εντοπίστηκαν τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Ειδικότερα, φέρεται να διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, καθώς και πολλαπλά τραύματα στη ράχη και στον θώρακα. Τραύματα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στην κοιλιακή χώρα, ενώ διαπιστώθηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι της 25χρονης.

Σε ό,τι αφορά τον 27χρονο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει βαθύ τραύμα στην περιοχή του αριστερού πνεύμονα, το οποίο φέρεται να προκλήθηκε κατά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας.