Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Η Πηνελόπη προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του δολοφόνου της – Σήμερα το τελευταίο αντίο

Μαρτύρησε στα χέρια του δολοφόνου της η 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Σήμερα (23.09.2026) η κηδεία της.

Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ηγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δολοφονία στην Ηγουμενίτσα, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Εικάζεται ότι προσπάθησε να φύγει και υπήρξε καταδίωξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 27χρονος να την αιφνιδίασε και να μην είχαν κάποιο ραντεβού. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Από τα επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα τρία είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

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Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται σήμερα στις 11 το πρωί στην Μεταμόρφωση Αττική. Εκεί η οικογένεια, όπως και οι φίλοι και οι συγγενείς της θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη Πηνελόπη.

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, όπου πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών, έδωσε το «παρών» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την οργή και τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας.

Τα μηνύματα που κυριαρχούσαν στα πανό ήταν ξεκάθαρα: «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει» και «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», αποτυπώνοντας το αίτημα για ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης παρουσιάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, μέσα από το οποίο καταγγέλλεται η έμφυλη βία και ασκείται κριτική στη χρήση εκφράσεων όπως «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» και «θολωμένα μυαλά». Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες αναφορές μετατοπίζουν τη συζήτηση από την πραγματική διάσταση και τις αιτίες του εγκλήματος.