Καιρός – Μαρουσάκης: «Ανάσα» λιακάδας την Πέμπτη – Νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα από Παρασκευή

Μία μικρή «ανάσα» από τις σημερινές (23/9/2026) βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έχουν «λούσει» ολόκληρη τη χώρα θα πάρουμε αύριο Πέμπτη (24/9/2026) όπου θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Ο «καλοκαιρινός» αυτός καιρός βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ αφού, όπως ενημερώνει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα από την Παρασκευή (25/9/2026).

Σταδιακή βελτίωση θα αρχίσει να εμφανίζει ο καιρός από σήμερα το απόγευμα, οπότε και θα περιοριστούν οι βροχές και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23-24 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα διατηρηθεί μέχρι και αύριο. Η μεγαλύτερη επιδείνωση αναμένεται το Σαββατοκύριακο, με έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες. Ακόμα θα υπάρξει προειδοποίηση για τον κίνδυνο πλημμυρών σε περιοχές όπου η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη.

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Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου θα φέρει σημαντικές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην καθημερινότητα.

Αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, παρά το ψυχρό πρωινό.

Την Παρασκευή, μια ψυχρή αέρια μάζα θα εισέλθει από τα ανατολικά, δημιουργώντας νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει έντονα τη δυτική Ελλάδα με αυξημένες βροχοπτώσεις. Το Σάββατο, το κύμα αυτό θα μετακινηθεί ανατολικότερα, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες περιοχές, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Η Πελοπόννησος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων λόγω του μεγάλου όγκου νερού που θα πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, και η Αττική θα επηρεαστεί από το απόγευμα του Σαββάτου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, φέρνοντας έντονα φαινόμενα και απαιτώντας προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες. Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών δελτίων και η λήψη προληπτικών μέτρων κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν.