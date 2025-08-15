Ηλεία: «Δεν έχει αφήσει σπίτι που να μην έχει κλέψει» λέει η γυναίκα για τον διαρρήκτη που της άρπαξε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σοκάρει η περιγραφή της γυναίκας για τον 31χρονο διαρρήκτη που της αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από το σπίτι της στα Λεχαινά στην Ηλεία, χθες (14.08.2025) προτού συλληφθεί.

«Έχει ξανακάνει πάρα πολλά στα Λεχαινά αυτός. Δεν έχει αφήσει σπίτι που να μην έχει κλέψει», δήλωσε την Παρασκευή (15.08.2025) η γυναίκα για τον νεαρό διαρρήκτη στην περιοχή των Λεχαινών στην Ηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, μετά τη σύλληψη του δράστη το πρωί της Πέμπτης βρήκε το σπίτι της σε κατάσταση χάους με ρούχα και αντικείμενα να είναι σκορπισμένα παντού.

«Χτύπησε ο συναγερμός. Με πήραν τηλέφωνο αλλά δεν το άκουσα ήμουν μέσα στη θάλασσα. Στη συνέχεια κάλεσαν τα παιδιά μου, τα οποία έσπευσαν μαζί με την αστυνομία. Ο δράστης είχε πάρει τα νόμιμα κυνηγετικά όπλα των παιδιών μου και κρυβόταν μέσα. Οι αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από το σπίτι με όπλα», δήλωσε συγκλονισμένη.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ο πατέρας του δράστη, ο οποίος προσπαθούσε να τον πείσει να παραδοθεί. Τον παρακάλαγε να βγει για αρκετή ώρα. Ο 31χρονος είχε κλειστεί στο δωμάτιο. Τελικά βγήκε στο μπαλκόνι και παραδόθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δράστης φαίνεται να είναι γνώριμος στην περιοχή. «Έχει ξανακάνει πάρα πολλά στα Λεχαινά αυτός. Δεν έχει αφήσει σπίτι που να μην έχει κλέψει», είπε η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος διαρρήκτης είχε προλάβει να αφαιρέσει αντικείμενα αξίας 150.000 ευρώ πριν συλληφθεί:

– 2 χρυσά σετ με μαργαριτάρια

– 10 χρυσές αλυσίδες λαιμού

– 1 κολιέ με πέρλες και χρυσό σταυρό

– 3 κολιέ με πέρλες

– 5 χρυσά δαχτυλίδια

– 200 δολάρια.

Είχε μπει και σε άλλα σπίτια της γειτονιάς κλέβοντας περιουσιακά στοιχεία.