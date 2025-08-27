Ελλάδα

Ηλεία: Φωτιά με δύο ενεργές εστίες στην περιοχή Καλύβια – Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα

Για την κατέσβεσή της κινητοποιήθηκαν ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα (28/08/2025) στην περιοχή Καλύβια Ηλείας.

Η φωτιά στα Καλύβια Ηλείας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει δύο ενεργές εστίες.

Για την κατέσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα αλλά και εναέρια μέσα (3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο).

