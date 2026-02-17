Ηλεία: Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια στο Μαζαράκι που έχει αποκλειστεί λόγω κατολίσθησης

Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού παραμένει το Μαζαράκι στην Ηλεία καθώς η κατολίσθηση στην περιοχή έχει κόψει τους δυο δρόμους πρόσβασης στο χωριό.

Από την κατολίσθηση ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Μαζαράκι είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ νέα υποχώρηση του εδάφους έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές στην Ηλεία.

Μάλιστα σύμφωνα με το apohxos το φαινόμενο παρουσιάζει συνεχή και δυναμική εξέλιξη, με μετακινήσεις εδάφους σε εκτεταμένο μέτωπο που ξεπερνά τα 700 μέτρα.

Η επιδείνωση επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κατοικιών που θεωρούνται εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους μαθητές.

Μετά τον πλήρη αποκλεισμό, κάτοικοι αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα χέρια και να τους περάσουν μέσα από χωράφια, ώστε να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να καταφέρουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό, ωστόσο οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί αυτοψία από γεωλόγο, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή του ΕΑΓΜΕ για την επιστημονική εκτίμηση της κατάστασης.