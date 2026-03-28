Ηλεία: Οι δικαιολογίες της μητέρας του βρέφους που νοσηλεύεται με καψίματα και κατάγματα – «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του»

Δεν χωράει ανθρώπινος νους τα όσα φέρεται να έζησε το μόλις 10 μηνών βρέφος στην Ηλεία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κατάγματα, καψίματα, σημάδια από δαγκωματιές, μώλωπες και οστεομυελίτιδα, που φέρεται πως όλα προκλήθηκαν από άγρια κακοποίηση.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, μίλησε σήμερα (28.03.2026) στο MEGA για τα όσα αντίκρυσαν οι γιατροί που ανέλαβαν την θεραπεία του βρέφους αλλά και την στιγμή που η μητέρα άρπαξε το παιδί της και τράπηκε σε φυγή φοβούμενη ότι θα συλληφθεί για την πιθανή κακοποίηση του.

Ο διοικητής του νοσοκομείου στάθηκε και στις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε η μητέρα στους γιατρούς, με σκοπό να τους πείσει πως δεν έχει κακοποιηθεί. Όπως αποδείχθηκε, δεν έπεισε κανέναν με τους ισχυρισμούς της και έτσι εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η μητέρα κλήθηκε να απαντήσει για τις δαγκωματιές, υποστήριξε πως ξαδέλφια του μωρού το δάγκωσαν πάνω στο παιχνίδι. Σχετικά με τα κατάγματα, ισχυρίστηκε πως προκλήθηκαν όταν έπεσε από το καρότσι.

«Για τις μικρές δαγκωματιές η μητέρα του δικαιολογήθηκε πως προκλήθηκαν από τα ξαδέλφια του, ότι και καλά έπαιζαν και το ένα δάγκωνε το άλλο. Για το κάταγμα στο πόδι είπε ότι έπεσε από το καρότσι. Αυτές είναι οι δικαιολογίες της μητέρας», είπε ο Σπύρος Πολίτης.

«Φαινόταν πως κάτι περίεργο συνέβαινε και για αυτό ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το νοσοκομείο γιατί φοβήθηκε. Τώρα θα έρθει αντιμέτωπη με τον νόμο. Το παιδί ήταν σε κακή κατάσταση. Είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και διάφορα κατάγματα», συνέχισε ο διοικητής.

Υπενθυμίζεται πως αφού η μητέρα έφυγε από το νοσοκομείο του Πύργου, ασκήθηκε εισαγγελική εντολή και το βρέφος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Πληροφορίες της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρουν πως ακόμη μία γυναίκα κατήγγειλε την πιθανή κακοποίηση του βρέφους, όταν είδε στα πόδια του που κρέμονταν από το καρότσι, μώλωπες.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να αποδειχθεί η φύση των τραυμάτων του.

Το βρέφος συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πάτρας ενώ η 18χρονη μητέρα, μετά από εξετάσεις που έκανε, διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Είχε φύγει από το σπίτι της η 18χρονη μητέρα

Ανακοίνωση για το βρέφος που νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα, εγκαύματα και δαγκωματιές εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η 18χρονη μητέρα του βρέφους είχε φύγει από το σπίτι της πριν δύο χρόνια.

Αναλυτικά, τον Μάιο του 2024, το Χαμόγελο του Παιδιού είχε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Missing Kid Alert για την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας του βρέφους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της.

Επέστρεψε τελικά τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι:

28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής “Το Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, “το Χαμόγελο του Παιδιού” παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 “το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την -όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών».