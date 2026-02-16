Συμβαίνει τώρα:
Ηλεία: «Πνίγηκε» το Βαρθολομιό μετά από αποσυμφόρηση φράγματος – Βυθίστηκαν στα λασπόνερα σπίτια και καλλιέργειες

Οι αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων φράγματος που είχε ως αποτέλεσμα τις εκτεταμένες πλημμύρες στην κωμόπολη Ηλείας
Σοβαρά προβλήματα σήμερα (16.02.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας μετά από διαδικασίες για την αποσυμφόρηση του Φράγματος Καραμανλή. Κλιμάκιο προχώρησε στην ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε καλλιέργειες και σπίτια.

Αν και σκοπός των αρχών ήταν τα νερά να διοχετευτούν στον Πηνειό, τα νερά εν τέλει «έπνιξαν» σπίτια και αγροτικές εκτάσεις στο Βαρθολομιό Ηλείας. Το νερό έφτασε μέσα σε λίγες ώρες στις αυλές και στο εσωτερικό των σπιτιών, με τους κατοίκους να προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει.

Καλλιέργειες και θερμοκήπια καταστράφηκαν, εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα», λέει κάτοικος του Βαρθολομιού.

Άλλοι κάτοικοι καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημερωθεί για την απελευθέρωση των υδάτων, ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

