Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3095: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μαριάνθη Τσομπανοπούλου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 21/07/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 3095), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι:  21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 8. 

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
137
87
82
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη στην Αττική και άλλες περιοχές
Με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς, το υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί έκτακτο πλαίσιο προστασίας, ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί για κορύφωση του φαινομένου 
Καύσωνας, υψηλές θερμοκρασίες
Συγκλονίζει ο Σέρβος επιβάτης της μοιραίας πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη - «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα με το κεφάλι έξω από το παράθυρο»
Μετά το ατύχημα, ο 61χρονος υποφέρει από πρήξιμο και μούδιασμα στο κεφάλι, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν υποστεί μερική βλάβη
Ryanair
6
Newsit logo
Newsit logo