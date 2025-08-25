Ηλικιωμένη στην Κρήτη προσέφερε «δώρα ζωής» στους συνανθρώπους της – Η δωρεά οργάνων στο ΠΑΓΝΗ

Τη γενναία απόφαση να αποσωληνώσουν τον άνθρωπό τους, ώστε να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων, πήρε η οικογένεια μιας 75χρονης στην Κρήτη. Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ΜΕΘ του νοσοκομείου αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρή και δεν υπήρχε επιστροφή.

Οι διαδικασίες για τη λήψη και τη δωρεά των οργάνων ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου Κρήτης, όπου νοσηλευόταν η 75χρονη. Οι γιατροί, μετά από αξιολόγηση διαπίστωσαν πως μόνο τα νεφρά και οι κερατοειδείς της ήταν σε καλή κατάσταση και έτοιμα να μεταμοσχευθούν.

Κατά το χειρουργείο για τη λήψη των οργάνων, διαπιστώθηκε εν τέλει πως μόνο οι κερατοειδείς μπορούσαν να προσφερθούν σε άλλον ασθενή.

Η διοίκηση του ΠΑΓΗ, σε ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε την οικογένεια της ηλικιωμένης για αυτά τα δώρα ζωής,

Η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ

Ολοκληρώθηκε η λήψη κερατοειδών που προσφέρθηκαν από την 75χρονη δότρια, τα ξημερώματα της Κυριακής 24/08/2025. Η δότρια νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου και διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος. Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΑΓΝΗ) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου για την αξιολόγηση των νεφρικών μοσχευμάτων παρ’ όλο που δεν κατέστη δυνατό λόγω νόσου να αφαιρεθούν και να μεταμοσχευθούν και του ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), της τοπικής συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.