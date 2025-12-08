Ίλιον: Σκηνές Άγριας Δύσης μετά την καταγγελία της 17χρονης για απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της

Σκηνές άγρια δύση διαδραματίστηκαν χθες (8/12/25) το βράδυ στο Ίλιον μετά την καταγγελία μιας 17χρονης ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει ο πεθερός της ενώ εκείνη βρίσκονταν στην τουαλέτα για να κάνει μπάνιο.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις οκτώ το βράδυ όταν η 17χρονη έφυγε απο το σπίτι στο οποίο μένει με τον 18χρονο σύζυγο της στην οδό Αιάκου στο Ίλιον και πήγε στο πατρικό της σπίτι. Εκεί ανέφερε ότι ο πεθερός της αποπειράθηκε να τη βιάσει την ώρα που εκείνη είχε μπει για μπάνιο.

Τότε μέλη της οικογένειας της 17χρονης πήγαν το σπίτι του 40χρονου πεθερού για να ζητήσουν το λόγο και τότε δέχτηκαν πυρά. Στη συνέχεια η οικογένεια της 17χρονης απευθύνθηκε προς τις αστυνομικές αρχές κι άνδρες της έσπευσαν στοπ σημείο, όπου πέρασαν χειροπέδες στον 40χρονο πεθερό, τον κουνιάδο του και το σύζυγο της 17χρονης.

Παράλληλα συνελήφθησαν και τέσσερα συγγενικά πρόσωπα της νύφης. Όλοι οι συλληφθέντες είναι Ρομά, ενώ πότε κανένας από αυτούς δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο ένας από τους συλληφθέντες χθες το βράδυ στο Ίλιον, ενώ σήμερα το πρωί στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί εμφανίστηκαν και πάλι οι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ κι έψαχναν για νέους κάλυκες και για τυχόν όπλα.

Κατά την πρώτη χθεσινή αυτοψία πάντως είχαν βρεθεί πέντε κάλυκες. «Γίνονταν χαμός κι ακούστηκαν περίπου 10 πυροβολισμοί. Όταν ήρθε η ομάδα ΔΙΑΣ έφυγαν. Υπήρχαν έντονες φωνές από άνδρες και γυναίκες, ωστόσο δεν ακούγαμε τι λέγανε. Αναστατωθήκαμε και φοβηθήκαμε μην φάμε καμιά αδέσποτη σφαίρα. Δεν ξέρω εάν πιαστήκανε στα χέρια, είχε πολλά αυτοκίνητα και πολύ κόσμο», λέει στο newsit.gr κάτοικος της περιοχής.

Άλλος συμπληρώνει: Οι άνθρωποι έχουν μετακομίσει εδώ και έναν χρόνο, γενικά είναι αθόρυβοι, δεν τους ακούμε αλλά ούτε τους βλέπουμε. Κατά τις 8:30 χθες το απόγευμα ακούσαμε περίπου 7-8 πυροβολισμούς και φωνές. Μετά άρχισαν να διαπληκτίζονται παραπάνω και κατέβηκαν από το διαμέρισμα με καδρόνια στα χέρια και έσπαγαν κάποια σταθμευμένα οχήματα και πετούσαν πέτρες . Δεν κατάλαβα αν τραυματίστηκε κάποιος αλλά ήρθε στο σημείο περιπολικό»