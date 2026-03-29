Ίλιον: Σπίτι «κρυψώνα» ναρκωτικών και όπλων ανακαλύφθηκε από την αστυνομία – Κατασχέσεις και συλλήψεις

Μία αποθήκη όπλων και ναρκωτικών ανακάλυψε η αστυνομία μετά από επιχείρηση στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας με σκοπό να αποτρέψουν κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα στις 24 και 26 Μαρτίου 2026, η αστυνομία έκανε ελέγχους στους δρόμους και σε σπίτια της Δυτικής Αττικής και ανακάλυψε ένα σπίτι στο Ίλιον το οποίο χρησιμοποιούταν σαν αποθήκη όπλων και ναρκωτικών, αλλά και διαφόρων άλλων παράνομων αντικειμένων τα οποία πέρασαν πλέον στον έλεγχο της αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε οικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

πιστόλι, όπλο κρότου, γεμιστήρας και 16 φυσίγγια,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

σιδερογροθιά,

ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

χειροπέδες,

4 βεγγαλικά,

5 κινητά τηλέφωνα και3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Συνολικά κατά την επιχείρηση στη Δυτική Αττική ελέγχθηκαν 293 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης και άλλες παραβάσεις.

Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης καθώς και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, συνελήφθη ένα άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τέλος, σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος που ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.