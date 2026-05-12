Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν πιασμένες χέρι – χέρι στο κενό – «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»

Η μία νεαρή έγραψε στο σημείωμα πως νιώθει αγχωμένη με την απόδοσή της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις - «Αγκομαχούσε και προσπαθούσε να μιλήσει στον αδερφό της», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το ένα κορίτσι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλης Σακουλέβας , Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες παιδικές φίλες οι οποίες έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι – χέρι, από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Το ένα κορίτσι δυστυχώς είναι νεκρό, ενώ το άλλο διασωληνωμένο στο Ασκληπιείο της Βούλας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι γιατροί προσπαθούσαν για ώρα να σώσουν το κορίτσι που τελικά κατέληξε μετά από την πτώση του από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. 

Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα προς την οικογένειά της που έγραφε: «Συγγνώμη σας αγαπάμε πολύ». Φέρεται πως στο συγκεκριμένο σημείωμα έγραφε ότι νιώθει αγχωμένη με την απόδοσή της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα αυτό άνηκε στην κοπέλα η οποία δεν έμενε στην πολυκατοικία και βρέθηκε μέσα σε ένα σακίδιο που άφησε στην ταράτσα πριν πέσει με την φίλη της στο κενό.

Ένας επιχειρηματίας που διατηρεί μαγαζί δίπλα από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη δεν μπορεί να πιστέψει τις έχει συμβεί. «Αγκομαχούσε και έβγαζε επιφωνήματα», αναφέρει σοκαρισμένος μιλώντας στο newsit.gr.

Περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε και τι ακολούθησε μετά την πτώση. Με φωνή κομπιασμένη τονίζει ότι ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πτώση των δύο κοριτσιών στο τσιμέντο. «Γύρω στις 12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας δυνατός κρότος. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τα κορίτσια. Κάλεσα το ΕΚΑΒ και το 100», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι η μία κοπέλα αγκομαχούσε και είχε σπεύσει κοντά της ο αδερφός της. «Κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας που ανέπνεε. Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν φαινόταν πως επικοινωνούσε. Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε».

Το σημείο όπου έπεσαν οι 17χρονες / Φωτογραφία Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Η διαχειρίστρια άκουσε ένα μπαμ»

Λίγη ώρα νωρίτερα, τα κορίτσια ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από την διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, αναφέρει μια γειτόνισσα μιλώντας στο newsit.gr.

«Η φίλη μου τους είπε ότι είναι εκεί που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ και έπεσαν τα παιδιά από την ταράτσα. Που να φανταστεί η διαχειρίστρια τον λόγο που ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», ανέφερε.

Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, γύρω στις 12:00, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια ηλικίας 17 χρόνων, ανέβηκαν στον 6ο όροφο και έπεσαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Το ένα κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η δεύτερη 17χρονη -η οποία μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Από αυτήν την πολυκατοικία έπεσαν οι δύο 17χρονες

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια που πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Η μία από τις δύο μάλιστα έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

