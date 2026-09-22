Ηλιούπολη: Διευθύντρια Γυμνασίου η γυναίκα που έπαθε ανακοπή από την πτώση κεραυνού – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό»

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μεταφέρθηκε σήμερα (22.09.2026) από την Ηλιούπολη μια 50χρονη γυναίκα, η οποία κατέρρευσε στη μέση του δρόμου και έπαθε ανακοπή λόγω της πτώσης κεραυνού.

Η 50χρονη, που είναι διευθύντρια Γυμνασίου στην Ηλιούπολη, περπατούσε έξω από το σχολείο τη στιγμή που έπεσε ο κεραυνός.

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Κάποιες πληροφορίες που ήθελαν η γυναίκα να χτυπήθηκε από κεραυνό δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν μέχρι στιγμής από ιατρικές πηγές, ενώ εξετάζεται να τρομοκρατήθηκε και να υπέστη το καρδιακό επεισόδιο.

Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και τη μετέφεραν στον «Ερυθρό Σταυρό».

Εκεί οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν και στη συνέχεια η 50χρονη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.