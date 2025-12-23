Ιλίσια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής που τον συνέθλιψε το ασανσέρ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο εγκώβισε έναν άνδρα που έκανε εργασίες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια με τον άτυχο άνδρα να ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ασανσέρ το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και τον εγκλώβισε στην οροφή.

Σύμφωνα με πληροφοριες, ο 44χρονος άνδρας που βρισκόταν μέσα ήταν ο συντηρητής, ενώ στην αρχή υπήρχαν φόβοι για δύο άτομα.

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική, έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αφού τον συνέθλιψε το ασανσέρ.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, παράλληλα μία γυναίκα στην Καλλιθέα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα καταστήματος που έπεσε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Το πλήθος ήταν σοκαρισμένο από το ατύχημα που συνέβη μπροστά στα μάτια του, με τον άνδρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.