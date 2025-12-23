Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ιλίσια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής που τον συνέθλιψε το ασανσέρ

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Πυροσβέστες μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα
Πυροσβέστες μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα
Μαρία Αρβανίτη

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο εγκώβισε έναν άνδρα που έκανε εργασίες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια με τον άτυχο άνδρα να ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ασανσέρ το μεσημέρι της Τρίτης 23.12.2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και τον εγκλώβισε στην οροφή.

Σύμφωνα με πληροφοριες, ο 44χρονος άνδρας που βρισκόταν μέσα ήταν ο συντηρητής, ενώ στην αρχή υπήρχαν φόβοι για δύο άτομα.

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική, έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αφού τον συνέθλιψε το ασανσέρ.

Πυροσβεστικό

Πυροσβέστες μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα
Πυροσβέστες μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα

 

 

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, παράλληλα μία γυναίκα στην Καλλιθέα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα καταστήματος που έπεσε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Το πλήθος ήταν σοκαρισμένο από το ατύχημα που συνέβη μπροστά στα μάτια του, με τον άνδρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
249
180
147
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στα Χανιά - «Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε αν είναι ζωντανός», λέει ο πατέρας του
Η αστυνομία αναμένεται σήμερα να εξετάσει βίντεο από σούπερ μάρκετ που φέρεται να πέρασε ο γιατρός - Οι δηλώσεις του πατέρα του στο newsit.gr
γιατρός
Newsit logo
Newsit logo