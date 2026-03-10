Ελλάδα

Ημερίδα newsit.gr: «Νέα εποχή για τις προσλήψεις στο Δημόσιο – Η φιλοσοφία της αλλαγής, η διαχρονική δυναμική και οι προοπτικές καριέρας»

Το Newsit.gr διοργανώνει την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:30 π.μ., στο Embassy Theater (Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Κολωνάκι), ημερίδα με τίτλο: «Νέα εποχή για τις προσλήψεις στο Δημόσιο: η φιλοσοφία της αλλαγής, η διαχρονική δυναμική και οι προοπτικές καριέρας»

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αναδείξει το νέο μοντέλο στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης, τις σύγχρονες ανάγκες δεξιοτήτων και τις αναδυόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες, στο πλαίσιο ενός κράτους πιο δίκαιου, εξωστρεφούς, παραγωγικού και καινοτόμου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Opening/Fireside Chat

Θοδωρής Λιβάνιος – Υπουργός Εσωτερικών

Νίκος Ευαγγελάτος

Θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

Στελέχωση του νέου δημοσίου: Υπηρετώντας το όραμα για μια δίκαιη, εξωστρεφή, παραγωγική και καινοτόμα Ελλάδα

Συμμετέχουν:

· Θάνος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΑΣΕΠ

· Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Διοικήτρια Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

· Γιάννης Φουστανάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών

· Στέφανος Στασινόπουλος, Συμπεριφορικός Επιστήμων και Σύμβουλος

Συντονισμός: Ευαγγελία Τσικρίκα, δημοσιογράφος (κυβερνητικό ρεπορτάζ Newsit.gr και Alpha Tv)

Νέες προοπτικές, ανερχόμενες ειδικότητες, σύγχρονες δεξιότητες

Συμμετέχουν:

· Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

· Βάιος Λάππας, Πρόεδρος Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

· Αγγελική Μπουρμπούλη, Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

· Ορφέας Σταύρου, CPsycol, Managingk Partner at Evalion-SHL Greece

Συντονισμός: Γεωργία Σκιτζή – Προϊσταμένη πολιτικού Ρεπορτάζ της ΕΡΤ

Νέα εργαλεία, ορατές ευκαιρίες και σταδιοδρομία

Συμμετέχουν:

· Γιώργος Φράγκος, Partner, Human Capital Leader, Deloitte Greece

· Χαράλαμπος Σάμιος, Διευθύνων Σύμβουλος O1 Solutions Hellas

· Νικόλαος Βένιος, Project Manager, Byte

· Σταύρος Ιωάννου – Σκέντερ Group IT Director, Bright Group

Συντονισμός: Κατερίνα Σερέτη, Διευθύντρια Newsit.gr

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση τύπου fireside chat με τη Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργό Εσωτερικών και την Κατερίνα Σερέτη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάδειξης του «Νέου Δημοσίου», με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον στρατηγικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

