Ιωάννα Τούνη: Διακόπηκε η δίκη για το revenge porn για την 1η Απριλίου

Σήμερα προβλήθηκε οκτώ φορές το βίντεο με το revenge porn και απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος
Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Άγγελος Λαμπίδης

Το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή της δίκης για το revenge porn.

Γύρω στις 15.15 το μεσημέρι, η δίκη διακόπηκε και πρόκειται να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου. Παράλληλα, απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Παρασκευής προβλήθηκε οκτώ φορές το βίντεο με το revenge porn της Ιωάννας Τούνη

Νωρίτερα, φτάνοντας στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για τη δίκη η γνωστή influencer έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη μέρα», γιατί, όπως είπε, «είναι η πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά παρουσία μου».

«Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω ζητήσει να είναι κεκλεισμένων των θυρών. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά. Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Ξέρετε, πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα, δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα και, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Ιωάννη που βλέπετε σήμερα. Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μία κοπέλα μόλις 23ων χρονών, η οποία πραγματικά είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήταν κάτι χυδαίο, στιγματίστηκα», ανέφερε ακόμα στις δηλώσεις της η Ιωάννα Τούνη.

