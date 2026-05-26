Λασίθι: Ψαράδες βρήκαν θαλάσσια νάρκη σε βραχώδη περιοχή, δείτε φωτογραφία

Υπάρχουν αναφορές πως είναι ουκρανικής προέλευσης αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί
Νάρκη
Μπροστά σε ναυτική νάρκη, βρέθηκαν σήμερα (26.05.2026) ψαράδες στο Λασίθι, με αποτέλεσμα να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση για την απομάκρυνσή της από την περιοχή αλλά και την εξουδετέρωσή της.

Ψαράδες που βρέθηκαν στον Άγιο Αντώνιο Λασιθίου, είδαν ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, σε βραχώδη περιοχή, χωρίς να υποψιάζονται πως πρόκειται για πολεμικό υλικό. Προσεγγίζοντάς το διαπίστωσαν πως πρόκειται για νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξειδωμένη και αμέσως ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Πληροφορίες του ekriti.gr αναφέρουν πως η νάρκη είναι ουκρανική ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι αρχές καλούνται αυτή τη στιγμή να βρουν απαντήσεις τόσο για την προέλευση της νάρκης ή την διαδρομή της καθώς και για το αν ξεβράστηκε τυχαία ή αν σχετίζεται με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πριν από έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη εντοπίστηκε σε παραλία της Ρόδου.

