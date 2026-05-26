Πύργος: Μεθυσμένη 39χρονη επιτέθηκε στη μητέρα της – Ούρλιαζε για βοήθεια η 61χρονη

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στον Πύργο Ηλείας, όταν μία γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε άγρια στη μητέρα της, το βράδυ της Δευτέρας 25.05.2026.

Η 39χρονη, μεθυσμένη, επιτέθηκε στην 61χρονη μητέρα της περίπου στις 10 το βράδυ με τις κραυγές της τελευταίας να ακούγονται στους κεντρικούς δρόμους του Πύργου και να βοηθήσουν την έντρομη γυναίκα..

Σύμφωνα με πληροφορίες απο το ilialive.gr, η 39χρονη κόρη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της και της προκάλεσε εκδορές σε πολλά σημεία του σώματος της.

Οι γείτονες άκουσαν την κραυγή της γυναίκας για «βοήθεια« και καθώς αντιλήφθηκαν πως κάτι συμβαίνει στο σπίτι τους, κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκαν στο διαμέρισμα, για να γλιτώσουν την μητέρα από τα χέρια της κόρης της.

Στη συνέχεια και οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης.