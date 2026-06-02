Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις και τα θέματα των Μαθηματικών που «έπεσαν» στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Βατά και αναμενόμενα, χαρακτηρίζουν καθηγητές τα θέματα που «έπεσαν» σήμερα (02.06.2026) στις Πανελλήνιες, για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν στην Άλγεβρα. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 θέματα «μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας», διεκδικώντας ένα από τα «χρυσά εισιτήρια» για τις σχολές που θέλουν να εισαχθούν.

Τα θέματα για την Άλγεβρα που «έπεσαν» στις Πανελλήνιες για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας λίγη ώρα μετά την έναρξη των εξετάσεων. Το newsit.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» δημοσιεύει τις σωστές απαντήσεις αλλά και τις εκτιμήσεις.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στα θέματα της Άλγεβρας.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι εκτιμήσεις

Τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Η δομή τους ακολουθήσε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών.

ΘΕΜΑ Α: Ήταν απολύτως αναμενόμενο. Περιελάβανε βασική θεωρία από τη στατιστική, και τις παραγώγους, καθώς και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς σοβαρές παγίδες. Ένας μαθητής που είχε διαβάσει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου μπορούσε να το αντιμετωπίσει με ασφάλεια.

ΘΕΜΑ Β: Ήταν κλασική άσκηση ανάλυσης. Ζητούσε παράγωγο, μονοτονία, ακρότατα, εφαπτομένη και ένα απλό όριο. Η δυσκολία του ήταν μικρή έως μέτρια. Δεν απαιτούσε σύνθετη σκέψη, αλλά σωστή εφαρμογή βασικών τεχνικών. Ήταν θέμα που μπορούσε να δώσει αρκετά μόρια ακόμη και σε μέτρια προετοιμασμένους μαθητές.

ΘΕΜΑ Γ: Ήταν επίσης αρκετά βατό. Η στατιστική δόθηκε με μικρό δείγμα και ζητήθηκαν μέση τιμή, διάμεσος, διακύμανση και συντελεστής μεταβολής. Πρόκειται για τυπικές διαδικασίες. Η μόνη προσοχή που χρειαζόταν ήταν στους αριθμητικούς υπολογισμούς και στη σωστή ερμηνεία της ομογένειας μέσω CV.

ΘΕΜΑ Δ: Ήταν πιο ουσιαστικό, αλλά όχι υπερβολικά δύσκολο. Η εφαρμογή με το ορθογώνιο σταθερού εμβαδού και την ελάχιστη περίμετρο είναι πολύ γνωστή μορφή άσκησης. ΤΟ Δ1 και το Δ2 ήταν αναμενόμενα. ΤΟ Δ3 ήθελε κατανόηση της μονοτονίας, ενώ το τελευταίο όριο ανέβαζε λίγο την δυσκολία.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Τα θέματα ήταν πιο εύκολα από τις απαιτητικές χρονιές, όπως του 2025 και το 2023 και κοντά στο 2024. Μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, αναμένεται να επιστρέψουν αύριο, Τετάρτη, στα θρανία και θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 2-6-2026: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.