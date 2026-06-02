Ελλάδα

Ίος: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα

Ο συνοδηγός της γουρούνας είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί ελαφρά
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31/5/2026) στην Ίο με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Χώρας – Μαγγαναρίου.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το τροχαίο στην Ίο σημειώθηκε όταν γουρούνα που οδηγούσε ο 22χρονος αλλοδαπός με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο συνοδηγός είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
73
67
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φίλοι της 39χρονης είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία τον Νοέμβριο για τον 41χρονο - «Μας είπαν "μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε"»
«Ο 41χρονος με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση» λέει φίλη της 39χρονης. Ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί τη σύζυγό του
Δράστης και θύμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα
Newsit logo
Newsit logo