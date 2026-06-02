Καλαμάτα: Φίλοι της 39χρονης είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία τον Νοέμβριο για τον 41χρονο – «Μας είπαν “μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε”»

Σε καταγγελία στην αστυνομία για κακοποίηση της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της έξι μήνες πριν από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, είχαν προχωρήσει φίλοι της αδικοχαμένης γυναίκας.

Φίλοι της 39χρονης, που γνώριζαν τι περνούσε η γυναίκα από τον 41χρονο σύζυγό της, που τελικά τη δολοφόνησε άγρια με 45 μαχαιριές τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο της Καλαμάτας, κατήγγειλαν στην αστυνομία τον περασμένο Νοέμβριο όσα γνώριζαν. Καταγγελία που όμως δεν προχώρησε, καθώς όταν οι αστυνομικοί επισκέφτηκαν την 39χρονη εκείνη αρνήθηκε ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία στις 18 Νοέμβρη. Η ίδια είχε πει στην παρέα μας: “Αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”», δηλώνει στο Live News φίλοι της 39χρονης.

«Έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρναμε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνο τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την αστυνομία. Και τους λέμε: “Ξέρουμε αυτά κι αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει στην παρέα και μένει εκεί”. Η αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: “Μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε”», αναφέρει.

«Πήραμε με θάρρος τηλέφωνο την αστυνομία και καταλήξαμε να ντρεπόμαστε. Και να αναρωτιόμαστε: “Τώρα τι έγινε; Κάναμε καλά;”. Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας: “Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει”. Της είχε κάνει εντύπωση που θέλαμε να την βοηθήσουμε γιατί άτομα από το περιβάλλον της που γνώριζαν την κατάσταση δεν είχαν κάνει καμία κίνηση», τονίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 41χρονος είχε φτιάξει προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί την 39χρονη

Όπως είπε στο newsit.gr φίλη της 39χρονης, ο σύζυγός της δεν την άφηνε να έχει social media. «Τη γνώρισα πάντα με ένα χαμόγελο, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας το τι πέρναγε. Ήξερε να κρύβει καλά τα συναισθήματά της. Στίγματα δεν είχαν δείξει. Τώρα αυτά που λένε οι γείτονες, τον τελευταίο μήνα και τέτοια, τόσο καιρό δηλαδή που μένανε εκεί πέρα που μένανε, δεν ακούγανε κάτι; Η Βασιλική είχε ψεύτικο προφίλ γιατί δεν την άφηνε ο Άγγελος να έχει προφίλ. Τη ζήλευε. Έλεγε ψέματα ότι έχει γκόμενους. Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν γυμναστήριο, σχολή χορού, να ασχολείται με τα παιδιά της και τίποτα περισσότερο», ανέφερε.

Όταν ο 41χρονος έμαθε για το ψεύτικο προφίλ της γυναίκας του έφτιαξε και εκείνος ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να την παρακολουθεί.

Μάλιστα, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε στο προφίλ του ήταν thana_tos8511.