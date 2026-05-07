ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από κορονοϊό και 13 εισαγωγές σε ΜΕΘ με γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Ένας νέος θάνατος από κορονοϊό και 13 νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ με γρίπη καταγράφηκαν την εβδομάδα 27 Απριλίου – 3 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης (07.05.2026).

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από κορονοϊό ανέρχονται σε 91 και οι αντίστοιχοι από γρίπη σε 167, όπως αναφέρεται στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 04/2026, κινούμενος πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 18/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 18/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 18/2026 η θετικότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 18/2026 καταγράφηκαν οκτώ νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=22).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 18/2026 δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 18/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 91.

✓ Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των NB.1.8.1, XFG και ΒΑ.3.2 (στελέχη υπό παρακολούθηση από το ECDC/WHO), με τη ΝΒ.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

✓ Κατά την εβδομάδα 18/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους, ενώ μετά την εβδομάδα 9_2026 κινείται σε επίπεδα κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Την εβδομάδα 18/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου Sentinel ΠΦΥ. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται γενικά πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 05/2026, με τη θετικότητα να κινείται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 11/2026. Την εβδομάδα 18/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (13 νέες εισαγωγές έναντι 15 την εβδομάδα 17/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 18/2026 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 18/2026 έχουν καταγραφεί 163 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 83 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 18/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 167.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 18/2026, μεταξύ 5.076 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 741 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 740 που τυποποιήθηκαν, τα 738 ήταν τύπου Α και δύο τύπου Β.

✓ Από τα 539 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 345 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 194 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

✓ Καθώς η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα έχει επιστρέψει πανευρωπαϊκά σε βασικά (baseline) επίπεδα και λόγω της ανίχνευσης πολύ χαμηλών έως και μη ανιχνεύσιμων επιπέδων του ιϊκού φορτίου της γρίπης στην ελληνική επικράτεια αυτήν την περίοδο, ο έλεγχος των αστικών λυμάτων για γρίπη θα επανενεργοποιηθεί κατά τη νέα περίοδο επιτήρησης της εποχικής γρίπης.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI, ενώ δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ). Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.