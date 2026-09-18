Ιός του Δυτικού Νείλου: 46 κρούσματα και 3 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα – Οι 6 νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένα περιστατικά

Αισθητή αύξηση παρουσίασαν την τελευταία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας καθώς καταγράφηκαν ακόμα 46, ενώ την περασμένη εβδομάδα ήταν 34. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, από την αρχή του χρόνου, ανέρχεται πλέον σε 370.

Τρεις ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 33. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας 66 με 92 χρόνων με τους περισσότερους από αυτούς να ξεπερνούν τα 75 χρόνια.

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Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο. Γι’ αυτό τον λόγο, δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό των θανόντων.

Σχετικά με τα κρούσματα, 6 στους 10 δηλαδή το 64% εκδήλωσαν βαριά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων (πάνω από το 92%) χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι 29 από αυτούς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

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Στο νοσοκομείο 64 ασθενείς

46 Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, φέτος και έως τις 17 Σεπτεμβρίου, ο ιός του Δυτικού Νείλου είχε προκαλέσει σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε 238 ανθρώπους.

Ο νεώτερος από τους ασθενείς αυτούς ήταν 7 χρόνων και ο γηραιότερος 96 χρόνων.

Οι σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις που παρουσίασαν οι εν λόγω ασθενείς ήταν:

Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Άλλοι 132 άνθρωποι παρουσίασαν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Οι 64 από τους ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία. Οι 29 από αυτούς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ενώ οι υπόλοιποι 35 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 244 ασθενείς ανάρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Πάνω από 33.000 οι ασυμπτωματικοί ασθενείς

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, παλαιότερη μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα και έτσι δεν το γνωρίζουν

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αληθινά κρούσματα στην χώρα μας είναι πολύ περισσότερα από 324. Μπορεί κάλλιστα να έχουν ξεπεράσει τις 33.000, δεδομένου ότι τα κρούσματα με συμπτώματα από το ΚΝΣ ήταν 238.

Ακόμα 6 δήμοι με κρούσματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μόλυνε και αρρώστησε ανθρώπους σε ακόμα έξι δήμους της χώρας. Πρόκειται για τους δήμους:

Ιλίου και Κορυδαλλού στην Αττική

Ελασσόνας στην Θεσσαλία

Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη

Κιλκίς και Παιονίας στην Κεντρική Μακεδονία

Έτσι, πλέον έχουν κρούσματα 42 δήμοι στην Αττική και 37 στην υπόλοιπη χώρα.

Σε ποιους δήμους έχουν μολυνθεί οι ασθενείς

Ακολουθούν οι δήμοι όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου μόλυνε ανθρώπους, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Στην παρένθεση αναγράφονται όλα τα περιστατικά, με διευκρίνιση για όσα δεν είχαν νευρολογικές εκδηλώσεις – όλα τα άλλα είναι με νευρολογικές εκδηλώσεις:

Σημειώνεται πως υπάρχει ένα κρούσμα το οποίο μολύνθηκε είτε στην Αττική είτε στην Τήνο. Το κρούσμα αυτό αναγράφεται ξεχωριστά.

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Αχαρνών (6 κρούσματα)

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (12 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Διονύσου (1 κρούσμα)

Δήμος Κρωπίας (5 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαυρεωτικής (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαραθώνος (7 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (14 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιανίας (5 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παλλήνης (8 κρούσματα)

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου (2 κρούσματα)

Δήμος Σαρωνικού (5 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (20 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ωρωπού (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής (15 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Αμαρουσίου (6 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βριλησσίων (3 κρούσματα)

Δήμος Κηφισιάς (4 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης (2 κρούσματα)

Δήμος Μεταμόρφωσης (1 κρούσμα)

Δήμος Νέας Ιωνίας (1 κρούσμα)

Δήμος Παπάγου – Χολαργού (5 κρούσματα)

Δήμος Πεντέλης (5 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (1 κρούσμα)

Δήμος Χαλανδρίου (13 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ασπροπύργου (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Πετρούπολης (1 κρούσμα)

Δήμος Χαϊδαρίου (1 κρούσμα)

Δήμος Ιλίου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων (8 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Γαλατσίου (1 κρούσμα)

Δήμος Ζωγράφου (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηλιουπόλεως (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίου Δημητρίου (1 κρούσμα)

Δήμος Αλίμου (2 κρούσματα)

Δήμος Γλυφάδας (4 κρούσματα)

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (5 κρούσματα)

Δήμος Καλλιθέας (3 κρούσματα)

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά (1 κρούσμα)

Δήμος Κορυδαλλού (1 κρούσμα)

Υπό διερεύνηση: 2 κρούσματα (το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας (2 κρούσματα)

Δήμος Παλαμά (5 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σοφάδων (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Αγιάς (2 κρούσματα)

Δήμος Κιλελέρ (5 κρούσματα – τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαρισαίων (36 κρούσματα – τα 17 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τεμπών (6 κρούσματα – τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τυρνάβου (3 κρούσματα)

Δήμος Φαρσάλων (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ελασσόνας (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων (7 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Υπό διερεύνηση: 2 κρούσματα

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας (8 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βέροιας (12 κρούσματα – τα 7 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας (9 κρούσματα – τα 8 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Δέλτα (4 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Θεσσαλονίκης (4 κρούσματα)

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου (1 κρούσμα)

Δήμος Χαλκηδόνος (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Καλαμαριάς (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Έδεσσας (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Πέλλας (16 κρούσματα – τα 12 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σκύδρας (5 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου (6 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Κατερίνης (4 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιονίας (1 κρούσμα)

Υπό διερεύνηση: 2 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Δήμος Χαλκιδέων (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Δήμος Ρεθύμνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων (1 κρούσμα)

Δήμος Ηρακλείου (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Δήμος Κομοτηνής (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σουφλίου (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής ή Νοτίου Αιγαίου*

Δήμος Παλαιού Φαλήρου ή Τήνου* (1 κρούσμα)

Σύνολο χώρας

Υπό διερεύνηση (9 κρούσματα – τα 7 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Ποιοι δήμοι είναι υψηλού κινδύνου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει κρούσματα και σε 17 ακόμα δήμους. Και αυτό διότι γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα κ.λπ.). Οι υψηλού κινδύνου δήμοι είναι οι εξής:

Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμος Ηρακλείου

Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Δήμος Μουζακίου

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: Δήμος Φαρκαδόνας

Περιφέρεια Σερρών: Δήμος Αμφίπολης

Μητροπολοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δήμοι Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας – Χορτιάτη

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας: Δήμος Πύδνας – Κολινδρού

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Δήμος Κορινθίων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: Δήμος Αρριανών

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Δήμος Χερσονήσου

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου: Δήμος Τήνου

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει πως οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου και Τήνου χαρακτηρίσθηκαν ως «υψηλού κινδύνου» λόγω περιστατικού με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων. Ωστόσο, ο ασθενής διέμενε και στους δύο κατά την περίοδο επωάσεως.

Το ίδιο ισχύει για τον Δήμο Κορινθίων, όπου και σε αυτόν ο ασθενής είχε σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, διαμένοντας και στην Κόρινθο κατά την περίοδο επωάσεως.

Περίοδος επωάσεως είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της μόλυνσης έως την εκδήλωση συμπτωμάτων. Επομένως είναι πιθανόν ο ιός του Δυτικού Νείλου να μόλυνε τους ασθενείς σε αυτούς τους δήμους ή σε άλλους.

Πηγή από iatropedia.gr