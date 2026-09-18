Ηράκλειο: Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Ήθελε να αυτοκτονήσει, τον είχαν αφήσει να φύγει από το νοσοκομείο

Άδοξο τέλος είχε ο 54χρονος που έπεσε χθες Πέμπτη (17/9/2026) από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο προσπαθώντας να δώσει τέλος στη ζωή του. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr πριν ο άνδρας πέσει από τα Ενετικά Τείχη είχε κάνει μία εξομολόγηση στη γυναίκα του. Όλα ξεκίνησαν όταν η 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία στο Ηράκλειο ότι ο 54χρονος σύζυγός της, της εξέφρασε την πρόθεσή του να δώσει τέλος στη ζωή του.

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Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί και εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εκείνος δεν χρίζει ακούσιας νοσηλείας και έφυγε από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αφού του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Πέμπτης ο άνδρας ανέβηκε στα Ενετικά τείχη στο “Κομμένο Μπεντένι” στο Ηράκλειο και πήδηξε από 10 μέτρα ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί ξανά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Εκείνος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί χρειάστηκε μάλιστα να τον επαναφέρουν μετά από ανακοπή.

Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.