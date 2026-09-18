Πλασμαφαίρεση: Το νομικό κενό στην αγορά και χρήση των μηχανημάτων – «Σαν να αγοράζεις αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα»

Το θεσμικό κενό που υπάρχει σχετικά με την αγορά και την χρήση μηχανημάτων ιατρικής αλλά και τις θεραπείες που πραγματοποιούνται σε κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία, χωρίς να υπάρχει σχετικά άδεια, έφερε στο προσκήνιο ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Στον απόηχο των αποκαλύψεων, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε ελέγχους σε ιατρεία που υπόσχονται «θαύματα» στους πελάτες ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άδειες που έχουν είτε για την εφαρμογή αυτών των θεραπειών είτε για την αγορά των επίμαχων μηχανημάτων.

Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων, Ιωάννης Αντωνής, μίλησε σήμερα (18.09.2026) στο Ertnews για το νομικό καθεστώς σχετικά με την αγορά και χρήση μηχανημάτων στα ιατρεία, όπως αυτό της πλασμαφαίρεσης, παρομοιάζοντάς το «σαν να αγοράζεις αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα». Ο τεχνολόγος επισήμανε ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή φορέας έχει τη δυνατότητα να αγοράσει νομίμως ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς δεν υπάρχει κανένας νομοθετικός περιορισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Ιωάννης Αντωνής υπογράμμισε με έμφαση ότι η κατοχή της συσκευής δεν συνεπάγεται και το δικαίωμα λειτουργίας της, καθώς η πλασμαφαίρεση αποτελεί αμιγώς αυστηρή ιατρική πράξη.

«Το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο δεν σε καθιστά και σε θέση να το οδηγήσεις αν δεν έχεις άδεια οδήγησης. Αντίστοιχα, η αγορά ενός εξειδικευμένου μηχανήματος δεν σημαίνει ότι μπορείς να το λειτουργήσεις», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η νομική και ποινική ευθύνη για τη λειτουργία του εξοπλισμού βαραίνει αποκλειστικά τον χειριστή και τον εκάστοτε επιστημονικά υπεύθυνο του χώρου, ο οποίος οφείλει να διαθέτει τη σχετική άδεια – όπως αυτή του αιματολόγου – ή να διενεργεί την πράξη στο πλαίσιο πιστοποιημένου εξεταστικού κέντρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο κ. Αντωνής ξεκαθάρισε ότι η θεραπεία αυτή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με εφαρμογές αισθητικής και δεν αφορά αδειοδοτημένα εργαστήρια αισθητικής ή δερματολογικά ιατρεία.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των ελέγχων, αποκαλύφθηκε ένα ουσιαστικό κενό στην πρόληψη.

Οι αρμόδιοι φορείς, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι αισθητικών, διενεργούν ελέγχους εκ των υστέρων στις αδειοδοτημένες δομές. Επί του πρακτέου δεν υπάρχει προληπτικός μηχανισμός αποτροπής στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να θέσει σε λειτουργία ένα τέτοιο μηχάνημα αυθαίρετα.

Για τον λόγο αυτό, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ΑΙ εργαλείο με το οποίο οι πολίτες θα ελέγχουν τις άδειες των ιατρείων αλλά και το ποιες θεραπείες μπορεί να εκτελέσει ο εκάστοτε γιατρός.