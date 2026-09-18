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Χανιά: Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο τζάμι σχολείου – Οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στην τάξη

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση
Schoolchildren at classroom with raised hands answering teacher's question.
Schoolchildren at classroom with raised hands answering teacher's question.
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Τεράστια αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά το πρωί της Τετάρτης (16/9/2026) όταν άγωνστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο σε τζαμαρία αίθουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσά τους στο σχολείο στα Χανιά, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, καθώς την ώρα εκείνη οι μαθητές βρίσκονταν κανονικά μέσα στην τάξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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