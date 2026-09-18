Ρούλα Πισπιρίγκου: Τρίτη αναβολή στη δίκη σε β΄βαθμό για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας – Στις 4 Δεκεμβρίου το Εφετείο για Μαλένα και Ίριδα 

Τρίτη αναβολή, για τις 2 Απριλίου 2027 δόθηκε το πρωί της Παρασκευής (18.9.26) στη δευτεροβάθμια δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η αναβολή δόθηκε λόγω ασθενείας της συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έχει καταδικαστεί σε τρεις φορές ισόβια για τις δολοφονίες και των τριών παιδιών της.

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Η Ρούλα Πισπιρίγκου εμφανίστηκε σιδηροδέσμια και με… μπαστουνάκι στη δικαστική αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Στο δικαστήριο ήταν η οικογένειά της, αλλά και ο πατέρας των παιδιών, Μάνος Δασκαλακης.

Εν τω μεταξύ, για τις 4 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί το Εφετείο και για τη διπλή δολοφονία των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας.