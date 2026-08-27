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Φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Καίει σε δασική έκταση - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν πλησιάζει σπίτια
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (27/8/2026) σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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