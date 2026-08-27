Φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (27/8/2026) σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.