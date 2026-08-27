Ροδόπη: «Το έκανα πάνω στον καβγά» υποστήριξε ο 53χρονος για τη γυναικοκτονία της 44χρονης – Έχουν καταθέσει και τα δύο παιδιά του ζευγαριού

Την πράξη του έχει ομολογήσει ο 53χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Διαλαμπή Ροδόπης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής καθώς μετά το στυγερό έγκλημα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 53χρονος δράστης κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης μέσα από το νοσοκομείο στους αστυνομικούς και ομολόγησε τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει, όπως είναι φυσικό, την τοπική κοινωνία.

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Όπως είπε, έκανε το φονικό πάνω σε καβγά που είχε με τη 44χρονη σύζυγό του. Ο δράστης δολοφόνησε τη γυναίκα με κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο.

Ο δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ανάλογα με την πορεία της υγείας του θα αποφασιστεί αν αύριο θα πάρει εξιτήριο και θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι στις αστυνομικές Αρχές έχουν καταθέσει και τα δύο παιδιά του ζευγαριού. Η 16χρονη κόρη τους που βρισκόταν την ώρα του φονικού μέσα στο σπίτι και ο 19χρονος γιος τους, που μετέφερε θανάσιμα τραυματισμένη τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Παρότι η δικηγόρος της οικογένειας της 44χρονης αποκάλυψε ότι ο 53χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα λάμβανε και ψυχιατρική αγωγή, σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία δεν έχει γνώση για ψυχιατρικό ιστορικό.