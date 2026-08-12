Ιπτάμενα αντικείμενα σε Κρήτη και Αττική: Φωτεινή σπείρα νέφους από πυραυλική εκτόξευση το «UFO» – Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Τα εντυπωσιακά φωτεινά «αντικείμενα» που εμφανίστηκαν στον νυχτερινό ουρανό της Κρήτης και της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (11.8.26) προκάλεσαν δεκάδες σχόλια και αναρτήσεις στα social media που πίστεψαν ότι έγιναν μάρτυρες θέασης UFO. Η εικόνα ήταν πράγματι εντυπωσιακή, αλλά τελικά η επιστήμη ήρθε να διαψεύσει τις αναφορές περί ιπτάμενων αντικειμένων.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναλύει το «άγνωστο αντικείμενο» και εξηγεί ότι δεν πρόκειται για ιπτάμενο αντικείμενο ή UFO αλλά για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλο ύψος, όπως έχει παρατηρηθεί και σε εκτοξεύσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

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«Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, όταν το ανώτερο στάδιο του πυραύλου περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά συγκεκριμένη γεωμετρία: «Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός».

Γιατί φωτίζεται η σπείρα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του φαινομένου είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ορατό στον νυχτερινό ουρανό.

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«Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Το ηλιακό φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει έντονα πάνω από τον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, το οποίο έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

«Γι’ αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις», εξηγεί.

Ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του, μάλιστα, παραθέτει σχετικό δημοσίευμα του newsit.gr.

Νέο βίντεο από το φαινόμενο

Νέο βίντεο που καταγράφει τον φωτεινό σχηματισμό στον ουρανό έρχεται να προστεθεί στις χθεσινές εικόνες από την Κρήτη και την Αθήνα. Το βίντεο μας το έστειλε αναγνώστης και είναι από τον Κεραμεικό.

Η σπειροειδής κίνηση και η σταδιακή ανάπτυξη του φωτεινού νέφους κάνουν το φαινόμενο ακόμη πιο εντυπωσιακό, χωρίς όμως να σημαίνουν ότι πρόκειται για άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο.

Έτσι, αυτό που έμοιαζε για λίγα λεπτά με σκηνή επιστημονικής φαντασίας αποτελεί στην πραγματικότητα ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα της πυραυλικής τεχνολογίας και της φυσικής της ανώτερης ατμόσφαιρας.