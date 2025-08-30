Ελλάδα

Ηράκλειο: 12χρονο αγόρι έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου – Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του

Η αστυνομία ακόμα ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος για να διαπιστώσει πως ο 12χρονος έπεσε από το μπαλκόνι
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ένα ατύχημα που αποτελεί εφιάλτη κάθε γονιού έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, Σάββατο (30/8/2025) στις Μαλάδες Ηρακλείου, όταν ένα ανήλικο αγόρι, περίπου 12 ετών, έπεσε απο μπαλκόνι πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είναι γνωστό πως έπεσε το αγόρι από το μπαλκόνι στο Ηράκλειο αλλά φαίνεται να έχει ήπιους τραυματισμούς και να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 12χρονο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το παιδί διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και η αστυνομία διερευνά ακόμα τις συνθήκες της πτώσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τέλος» ο ΟΣΕ: Ιδρύθηκε ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» με νέα πρόσωπα στη διοίκηση
Η νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
Τρένο του ΟΣΕ 5
Συνελήφθη ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μία ηλικιωμένη στην Πάτρα - Εκτός κινδύνου η 8χρονη
Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο
Τροχαίο στην Πάτρα
6
Newsit logo
Newsit logo