Ηράκλειο: 12χρονο αγόρι έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου – Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του

Ένα ατύχημα που αποτελεί εφιάλτη κάθε γονιού έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, Σάββατο (30/8/2025) στις Μαλάδες Ηρακλείου, όταν ένα ανήλικο αγόρι, περίπου 12 ετών, έπεσε απο μπαλκόνι πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είναι γνωστό πως έπεσε το αγόρι από το μπαλκόνι στο Ηράκλειο αλλά φαίνεται να έχει ήπιους τραυματισμούς και να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 12χρονο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το παιδί διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και η αστυνομία διερευνά ακόμα τις συνθήκες της πτώσης.