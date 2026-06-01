Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς αγνοείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλή και εξύβριση.

Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να διερευνάται η υπόθεση μετά την καταγγελία που υπέβαλε 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλές και προσβολές από τον 42χρονο όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του προκειμένου να τον εντοπίσουν και να εκτελέσουν τη διαδικασία σύλληψής του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε σε όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει, πριν εξαφανιστεί.

Ο 42χρονος παραμένει αναζητούμενος, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.