Θεσσαλονίκη: Είχε διαφορές με τον σύζυγό της ο άνδρας που απειλούσε με αλυσοπρίονο γυναίκα και παιδιά έξω από το σπίτι τους

Έβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία, βρέθηκε στην κατοχή του και ένα μαχαίρι
Αναστάτωση προκάλεσε ένας 42χρονος άνδρας που κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο και με ένα μαχαίρι, έξω από σπίτι οικογένειας, το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026) στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.

Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο 42χρονος είχε διαφορές με έναν 49χρονο άνδρα και πήγε έξω από το σπίτι του όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, έβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.

Κατά τη σύλληψή του από τις αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα μας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, για απειλή και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

