Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Αίσιο τέλος για τις δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στον Όλυμπο και σήμανε συναγερμός στη Πυροσβεστική για την επιχείρηση διάσωσης τους.

Εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν οι δυο γυναίκες σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στις 04:45 της Δευτέρας (01.06.2026).

Ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός και η μεταφορά σε ασφαλές σημείο δύο γυναικών από την τοποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτοχώρου και 4 #πυροσβέστες της Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2026

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.