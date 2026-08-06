Ελλάδα

Ηράκλειο: Απάτη με «μαϊμού» επενδυτικό site – Θύμα έχασε πάνω από 100.000 ευρώ

Είδε τα χρήματά του να κάνουν φτερά
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Άνδρας στο Ηράκλειο έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης σε επενδυτική εταιρεία, με τους δράστες να του αποσπούν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το θύμα της διαδικτυακής απάτης, ένας 55χρονος από τη Μεσαρά Ηρακλείου ο οποίος εμπιστεύτηκε 100.000 ευρώ σε επενδυτική εταιρεία για την αγορά μετοχών.

Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκε ιστοσελίδα της εταιρείας και στην συνέχεια οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του, ισχυριζόμενοι ότι είναι οι εκπρόσωποι της. Κατάφεραν δε, να τον πείσουν να επενδύσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ σε μετοχές εταιρειών υποσχόμενοι μεγάλες αποδόσεις.

Ο 55χρονος κατέθεσε τα χρήματα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό όπως του υπέδειξαν οι επιτήδειοι . Μάλιστα, στην συνέχεια επιχείρησαν να τον πείσουν να καταθέσει άλλες 50.000 ευρώ, ωστόσο το θύμα που είχε αντιληφθεί ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με την εταιρεία δεν ολοκλήρωσε την συναλλαγή.

Αμέσως μετά απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό.

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