Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο – Ένας ελαφρά τραυματίας

Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (24.09.2025) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έγινε έκρηξη σε καφενείο πιθανότατα από φιάλη υγραερίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε καφενείο που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής του Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ συγκεντρώθηκαν πολίτες που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισε η πυροσβεστική. Επίσης προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά μέσα στο καφενείο.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο καφενείο, όσο και σε ένα διπλανό κατάστημα εστίασης.