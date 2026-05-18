Κεφαλονιά: Θρήνος στο 40ήμερο μνημόσυνο για την Μυρτώ – Με φωτογραφίες της ως άγγελος στολισμένο το μνήμα της

Σε κλίμα ανείπωτου πόνου και οδύνης, τελέστηκε την Κυριακή (17.05.2026) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες που έφυγε από τη ζωή η αδικοχαμένη Μυρτώ στην Κεφαλονιά.

Θέλοντας η οικογένειά της να την τιμήσει, στόλισε τον τάφο της Μυρτούς με πολύχρωμα λουλούδια και φωτογραφίες της, που απεικονίζεται ως άγγελος. Άλλωστε για εκείνους και για όσους την γνώριζαν από την Κεφαλονιά, η Μυρτώ πλέον είναι ένας άγγελος που τους προσέχει από τον ουρανό.

Στις φωτογραφίες φαίνεται πανέμορφη να φορά κορόνα και φτερά αγγέλου.

Ο πατέρας της, μιλώντας στον ΑΝΤ1 εκφράζει το παράπονό του με τις αρμόδιες αρχές που δεν του έχουν δώσει καμία επίσημη απάντηση για την εξέλιξη των ερευνών.

«Οι σαράντα ημέρες ήταν από μια κόλαση η κάθε μέρα. Για εμένα, από όταν άκουσε ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό,τι ένιωσα την πρώτη ημέρα, θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε», ανέφερε συντετριμμένος.

«Στο μνήμα του πάνω με τη φωτογραφία που του έχω βγάλει, είναι όπως αγγελούδι ήταν. Με φτερά. Εγώ και η κυρία Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρετε για το πόνο μιλάμε. Παρακαλάμε και εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο μας, γιατί στον ξύπνιο μας δεν θα τη δούμε ποτέ. Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Αφού δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να την βρούμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου», συνέχισε.

«Να μη λοιδορούν, γιατί κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους, ασχολούνται με το παιδί μου, αν ήταν βαμμένο ή αν ήταν χτενισμένο. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ; Είχε πάρει, λέει, τον κακό το δρόμο. Από εδώ και πέρα αυτά θα σταματήσουν. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου.

Ποιος φταίει; Αν φταίω εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα της, την ποινή του θανάτου ζητάω για αυτή. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, την ποινή του θανάτου. Θα μου πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια, ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως, αυτή, επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι 20 χρονών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις, τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων και αναλόγως θα πράξουμε», κατέληξε ο πατέρα της 19χρονης.