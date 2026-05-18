Καμπανάκι από την αστυνομία για μηνύματα «παγίδες»: Προσοχή σε SMS για δήθεν κλήσεις τροχαίας

Την μεγάλη προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία με σκοπό να τους προστατεύσει από τους απατεώνες που προσπαθούν να τους παραπλανήσουν για να τους κλέψουν λεφτά και αντικείμενα μεγάλης αξίας με το νέο κόλπο των κλήσεων από την τροχαία.

Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει τους πολίτες ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τα μηνύματα που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο καθώς αυτό το διάστημα απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί:

Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link). ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας. Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr wallet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν #κλήσεις της Τροχαίας!



Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).

ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 18, 2026

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελληνική Αστυνομία δείχνει παραδείγματα μηνυμάτων που έχουν σταλεί σε πολίτες και αν λάβουμε δεν πρέπει να ανοίξουμε.